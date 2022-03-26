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Российские войска обстреляли Боярку: повреждены дома, 4 человека ранены. ФОТО

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Российские войска обстреляли Боярку: повреждены дома, 4 человека ранены. ФОТО
Правоохранители открыли уголовное производство из-за обстрела Россией Боярки в Киевской области, в результате которого ранены 4 мирных жителя, в том числе ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Телеграме Киевская областная прокуратура.

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"Фастовская окружная прокуратура начала уголовные производства по факту обстрела оккупационными войсками города Боярка. Действия военных РФ квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны – ст. 438 УК Украины", - уточняется в сообщении.

Российские войска обстреляли Боярку: повреждены дома, 4 человека ранены 01

По данным следствия, 26 марта военнослужащие вооруженных сил РФ открыли огонь по городу Боярка. В результате применения оружия, по предварительной информации, ранения получили 4 человека, среди которых несовершеннолетний ребенок.

Кроме того, среди поврежденной захватчиками инфраструктуры – многоэтажные и частные жилые дома, гаражи и другие объекты недвижимости.

"Такие действия российских войск представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречат нормам международного гуманитарного права", - подчеркнули в прокуратуре.

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Топ комментарии

  • Юрий Педаченко
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg


    Дивіться мапу. Вона останні дні змінюється в нашу користь. Але від Боярки вони недалеко
  • Bob Fayn
    Як це Боярку??? Боярка взагалі чуть не на півдні а перед тим Тарасівку обстріляли
  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    Я тоже не понимаю. Это все крайне странно
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