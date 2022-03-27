Войска РФ повредили Менору под Харьковом. Жду, что Израиль осудит это варварство - Кулеба. ФОТО

Российские оккупанты повредили Менору в Дробицком Яру под Харьковом, которая увековечивает память более 15 тыс. евреев, убитых нацистами.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Эта Менора в Дробицком Яру под Харьковом никогда никому не угрожала. Она увековечивает память более 15 000 евреев, убитых нацистами. Повреждена сегодня в результате российского обстрела. Почему Россия продолжает атаковать мемориалы Холокоста в Украине? Я ожидаю, что Израиль решительно осудит это варварство", – говорится в сообщении.

В то же время главный раввин Украины Моше Реувен Асман сообщил, что также обломки российской ракеты попали в харьковскую синагогу.

"Ужас! Это должен знать весь мир! Сегодня российская армия "денацифицировала" в Харьковской области сразу два еврейских объекта - российская ракета разрушила памятник десяткам тысяч жертв Холокоста в Дробицком Яру, а также обломки другой российской ракеты попали в харьковскую синагогу!" – отметил он.

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