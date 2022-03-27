Двое информаторов, передававших данные россиянам, задержаны во Львове, - Нацполиция. ФОТО

Львовские патрульные полицейские обнаружили лиц, присылавших информацию российским абонентам.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает в фейсбуке Патрульная полиция Львова.

В сообщении отмечается: "Сегодня на проспекте Черновола патрульные остановили подозрительный автомобиль. Во время проверки документов и телефона водителя, полицейские обнаружили видео и фото передвижения наших военных. Также у него были фото паспортов мужчин с луганской регистрацией и немало контактов с российскими номерами.

Сегодня патрульные, направляющиеся на место попадания ракет, обнаружили мужчину, который снимал момент полета ракеты и попадание ее в цель. Также у него в планшете обнаружили фотографии всех блокпостов области. Эту информацию он направил на два российских номера.

Лица задержаны и переданы Службе безопасности Украины.

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