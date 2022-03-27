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Двое информаторов, передававших данные россиянам, задержаны во Львове, - Нацполиция. ФОТО

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Львовские патрульные полицейские обнаружили лиц, присылавших информацию российским абонентам.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает в фейсбуке Патрульная полиция Львова.

В сообщении отмечается: "Сегодня на проспекте Черновола патрульные остановили подозрительный автомобиль. Во время проверки документов и телефона водителя, полицейские обнаружили видео и фото передвижения наших военных. Также у него были фото паспортов мужчин с луганской регистрацией и немало контактов с российскими номерами.

Сегодня патрульные, направляющиеся на место попадания ракет, обнаружили мужчину, который снимал момент полета ракеты и попадание ее в цель. Также у него в планшете обнаружили фотографии всех блокпостов области. Эту информацию он направил на два российских номера.

Лица задержаны и переданы Службе безопасности Украины.

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Двое информаторов, передававших данные россиянам, задержаны во Львове, - Нацполиция 01

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Двое информаторов, передававших данные россиянам, задержаны во Львове, - Нацполиция 02

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Топ комментарии

  • вставай
    Шановні і любі львів"яни, через те, що ви у відносному тилу є розслабленість. Вводьте комендантські дні, більш жорсткі перевірки і вичищайте нечисть. У вас її, як бачимо теж багато. Привіт з столиці.
  • Харьков Сумской
    Если будет официально приговор трибунала и его моментальное исполнение по законам военного времени, то это сильно охладит пыл у раша-поклонников.
  • zenya kuz e95ac766
    Шановний киянин...у нас коменданська година з перших днів війни! Алкоголь - продажа заборонена! Блок пости встановлювали з другого дня!! В столиці зачухались тількі після дрг,яке каталось на мтлб! Смішно було слухати Миколаєвсьго Кіма - який розказував про коменданську годину та дозвіл бухнуть на вихідні...коли вже Херсон взяли! Львів робив з перших днів те - що всі повині були робити з 24!!ТА нечисті - кругом вистачяє) З повагою...до всіх притомних
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