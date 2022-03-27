В Чернигове псевдоволонтер продавал гуманитарную помощь. ФОТО
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Мужчина представлялся волонтером, бесплатно получал продукты питания и продавал их.
Об этом рассказал в фейсбуке заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Представляясь волонтером, он бесплатно получал гуманитарную помощь в виде продуктов питания, а дальше реализовывал, вместо того, чтобы раздавать ее нуждающимся. Например, хлеб он продавал за 35 гривень", - написал Белошицкий.
В хозяйственном помещении у "волонтёра" найден целый склад гумпомощи.
Парульные задержали мужчину и передали его следователям.