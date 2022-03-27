Ликвидирован пожар на промышленном объекте по хранению горючего во Львове, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во Львове ликвидирован пожар на территории одного из промышленных предприятий по хранению горючего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 26 марта около 16:30 в г. Львов в результате обстрела на территории одного из промышленных предприятий для хранения горючего возник пожар.

"27 марта в 05:02 пожар локализован. В 06:49 - ликвидирован", - говорится в сообщении.





















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