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Ликвидирован пожар на промышленном объекте по хранению горючего во Львове, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Во Львове ликвидирован пожар на территории одного из промышленных предприятий по хранению горючего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 26 марта около 16:30 в г. Львов в результате обстрела на территории одного из промышленных предприятий для хранения горючего возник пожар.

"27 марта в 05:02 пожар локализован. В 06:49 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ликвидирован пожар на промышленном объекте по хранению горючего во Львове, - ГСЧС 01
Ликвидирован пожар на промышленном объекте по хранению горючего во Львове, - ГСЧС 02
Ликвидирован пожар на промышленном объекте по хранению горючего во Львове, - ГСЧС 03
Ликвидирован пожар на промышленном объекте по хранению горючего во Львове, - ГСЧС 04
Ликвидирован пожар на промышленном объекте по хранению горючего во Львове, - ГСЧС 05
Ликвидирован пожар на промышленном объекте по хранению горючего во Львове, - ГСЧС 06
Ликвидирован пожар на промышленном объекте по хранению горючего во Львове, - ГСЧС 07
Ликвидирован пожар на промышленном объекте по хранению горючего во Львове, - ГСЧС 08
Ликвидирован пожар на промышленном объекте по хранению горючего во Львове, - ГСЧС 09
Ликвидирован пожар на промышленном объекте по хранению горючего во Львове, - ГСЧС 10

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