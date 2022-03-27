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"Слідство.Інфо" идентифицировало артиллеристов оккупационных войск из Брянска, обстреливающих украинские города. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Журналисты "Слідство.Інфо" нашли и идентифицировали артиллеристов из Брянского 856 артиллерийского полка, которые сейчас воюют на территории Украины и обстреливают наши города. Некоторые родственники оккупантов уже ищут своих пропавших детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом расследовании "Слідства.Інфо".

Брянский 856-й самоходный артиллерийский полк находится всего в сотне километров от Черниговской области. На вооружении там стоят самоходные гаубицы, в частности современные установки "Мста-С".

Слідство.Інфо идентифицировало артиллеристов оккупационных войск из Брянска, обстреливающих украинские города 01

Большинство офицеров полка выключили свои телефоны за несколько дней до российского вторжения. В частности, это сделал 24-летний лейтенант Богдан Мещеряков. Он родился в Самаре, на своей странице в "ВКонтакте" указывает своей главной целью в жизни "усовершенствования мира".

Слідство.Інфо идентифицировало артиллеристов оккупационных войск из Брянска, обстреливающих украинские города 02

В то же время отец артиллериста поддерживает российских наемников самоназванной "ДНР", а также репостит пропагандистские видео, где российские оккупанты ищут знаки "Азова" у пленных украинских военных.

Некоторые родственники артиллеристов уже пытаются найти пропавших детей. Например, мать 19-летнего рядового Павла Бортникова с 1 марта ищет своего сына. Она написала в группу воинской части в соцсети "ВКонтакте", с просьбой помочь найти солдата.

Слідство.Інфо идентифицировало артиллеристов оккупационных войск из Брянска, обстреливающих украинские города 03

Несмотря на это, женщина продолжает поддерживать россискую оккупационную армию, публикуя пропагандистские картинки с русскими солдатами и подписью "Сыночки, с вами вся Россия спаси и сохрани".

Слідство.Інфо идентифицировало артиллеристов оккупационных войск из Брянска, обстреливающих украинские города 04

46-летний старший прапорщик Роман Казаков, служит в российской армии уже больше 20 лет. Публикует фотографии с алкогольных застолий, из воинской части. Также на его страницах мы нашли фотографии той же гаубицы, из которой сейчас, вероятно, обстреливают украинские города.

Слідство.Інфо идентифицировало артиллеристов оккупационных войск из Брянска, обстреливающих украинские города 05
Слідство.Інфо идентифицировало артиллеристов оккупационных войск из Брянска, обстреливающих украинские города 06

Своим жизненным кредо старший прапорщик Казаков указал "Живой - пока не сдох". Кстати, он едва ли не единственный, кто в эти дни был онлайн. Здесь может быть два варианта: либо он каким-то образом вернулся в Россию, либо забрал у кого-нибудь из украинцев мобильный телефон с доступом к интернету.

Слідство.Інфо идентифицировало артиллеристов оккупационных войск из Брянска, обстреливающих украинские города 07

Ранее "Следство.Инфо" идентифицировало российских пилотов-бомбардировщиков из ростовского авиаполка. По данным украинской разведки, эти пилоты напрямую сбрасывают бомбы на мирные украинские города. Также мы нашли, что у некоторых пилотов есть родственники в Украине.

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всі смердючі кацапські свині-вбивці які прийшли та ще прийдуть на українську землю повинні подохнути...
  • Joshua Merlin
    слава Богу 16600 свинорылокозломордых мудаков больше никогда не породят подобных себе угрёбков...а еще не породят те, кто размазан по стенам башен и корпусов... если из 3 кацапских свинорылов после попадания в башню даже поллитровая баночка их дерьма не собирается, то это очень хорошо... а эти с брянска тоже будут гореть в аду...
  • винтовка
    Де телефони ******* в студію
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