"Слідство.Інфо" идентифицировало артиллеристов оккупационных войск из Брянска, обстреливающих украинские города. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Журналисты "Слідство.Інфо" нашли и идентифицировали артиллеристов из Брянского 856 артиллерийского полка, которые сейчас воюют на территории Украины и обстреливают наши города. Некоторые родственники оккупантов уже ищут своих пропавших детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом расследовании "Слідства.Інфо".

Брянский 856-й самоходный артиллерийский полк находится всего в сотне километров от Черниговской области. На вооружении там стоят самоходные гаубицы, в частности современные установки "Мста-С".

Большинство офицеров полка выключили свои телефоны за несколько дней до российского вторжения. В частности, это сделал 24-летний лейтенант Богдан Мещеряков. Он родился в Самаре, на своей странице в "ВКонтакте" указывает своей главной целью в жизни "усовершенствования мира".

В то же время отец артиллериста поддерживает российских наемников самоназванной "ДНР", а также репостит пропагандистские видео, где российские оккупанты ищут знаки "Азова" у пленных украинских военных.

Некоторые родственники артиллеристов уже пытаются найти пропавших детей. Например, мать 19-летнего рядового Павла Бортникова с 1 марта ищет своего сына. Она написала в группу воинской части в соцсети "ВКонтакте", с просьбой помочь найти солдата.

Несмотря на это, женщина продолжает поддерживать россискую оккупационную армию, публикуя пропагандистские картинки с русскими солдатами и подписью "Сыночки, с вами вся Россия спаси и сохрани".

46-летний старший прапорщик Роман Казаков, служит в российской армии уже больше 20 лет. Публикует фотографии с алкогольных застолий, из воинской части. Также на его страницах мы нашли фотографии той же гаубицы, из которой сейчас, вероятно, обстреливают украинские города.





Своим жизненным кредо старший прапорщик Казаков указал "Живой - пока не сдох". Кстати, он едва ли не единственный, кто в эти дни был онлайн. Здесь может быть два варианта: либо он каким-то образом вернулся в Россию, либо забрал у кого-нибудь из украинцев мобильный телефон с доступом к интернету.

Ранее "Следство.Инфо" идентифицировало российских пилотов-бомбардировщиков из ростовского авиаполка. По данным украинской разведки, эти пилоты напрямую сбрасывают бомбы на мирные украинские города. Также мы нашли, что у некоторых пилотов есть родственники в Украине.