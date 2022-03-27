Сухопутные войска ВСУ и тероборона разгромили очередную партию техники оккупантов в Харьковской области. ФОТОрепортаж
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В Харьковской области уничтожена очередная партия техники российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Силы обороны Украины из состава Сухопутных войск ВС Украины и Териториальная оборона ВС Украины продолжают громить российских захватчиков в Харьковской области. Враг несет потери и в панике убегает, бросая технику. Вместе победим!", - говорится в сообщении.