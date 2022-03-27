В метро Киева задержали мужчину с боеприпасами. ФОТО

Мужчина пытался пронести на станцию метро гранату и патроны. Теперь он может сесть на 7 лет.

Об этом сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

"При проверке документов и личных вещей на входе в одну из станций метрополитена, правоохранители обнаружили мужчину, который пытался пронести на территорию станции боеприпасы и патроны. В спортивной сумке злоумышленника обнаружили гранату Ф1, запал к ней и 76 патронов к автомату", - говорится в сообщении.

Мужчина – 25-летний уроженец Житомирщины.

Ему сообщили о подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Теперь мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.



