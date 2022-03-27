В Лисичанске задержан мужчина, который передавал россиянам информацию о расположении ВСУ, - ОВА. ФОТО

В Лисичанске оперативниками задержан мужчина, который передавал оккупационным войскам информацию о расположении подразделений ВСУ и корректировал вражеские обстрелы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОВА.

Как отмечается, полицейские Луганской области продолжают работать в усиленном режиме в условиях военного положения и документируют все факты военных преступлений, осуществляют патрулирование и обнаружение мародеров.

В областной полиции сообщают, что за прошедшие сутки россияне совершили 28 артиллерийских и авиационных обстрелов городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная и поселки Новотошковское.

Обстрелами повреждены 16 объектов инфраструктуры – многоэтажные и частные дома, здания объектов культуры, магазины, гаражи. В некоторых домах после обстрелов произошли пожары.