Ответственность России за преступления против Украины должна стать неотвратимой и максимально жесткой, - Зеленский. ФОТОрепортаж
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Россия не должна избежать ответственности за все те преступления, совершенные ее оккупационными войсками с начала вторжения в Украину.
Об этом сообщил в фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Все на планете должны знать, что делает Россия. Чтобы ответственность за преступления против украинского народа стала для российских военных неотвратимой и максимально жесткой", - отметил глава государства.