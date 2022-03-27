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Ответственность России за преступления против Украины должна стать неотвратимой и максимально жесткой, - Зеленский. ФОТОрепортаж

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Россия не должна избежать ответственности за все те преступления, совершенные ее оккупационными войсками с начала вторжения в Украину.

Об этом сообщил в фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Все на планете должны знать, что делает Россия. Чтобы ответственность за преступления против украинского народа стала для российских военных неотвратимой и максимально жесткой", - отметил глава государства.

Ответственность России за преступления против Украины должна стать неотвратимой и максимально жесткой, - Зеленский 01

Ответственность России за преступления против Украины должна стать неотвратимой и максимально жесткой, - Зеленский 02
Ответственность России за преступления против Украины должна стать неотвратимой и максимально жесткой, - Зеленский 03
Ответственность России за преступления против Украины должна стать неотвратимой и максимально жесткой, - Зеленский 04
Ответственность России за преступления против Украины должна стать неотвратимой и максимально жесткой, - Зеленский 05
Ответственность России за преступления против Украины должна стать неотвратимой и максимально жесткой, - Зеленский 06
Ответственность России за преступления против Украины должна стать неотвратимой и максимально жесткой, - Зеленский 07
Ответственность России за преступления против Украины должна стать неотвратимой и максимально жесткой, - Зеленский 08
Ответственность России за преступления против Украины должна стать неотвратимой и максимально жесткой, - Зеленский 09

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Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Любий Зеля! А на кому відповідальність за те, що москалі вільно вийшли з кримського перешийку і через 4 години взяли Нову Каховку? А потім взяли в облогу Марік і вбили тисячи цивільних. Не підкажеш? Вже місяць війна йде. Скажи, на кому відповідальність за цей злочин?
  • Ksenia VB
    Займайся, Вова...
    Бо все залежить від доказів, які ми зараз збираємо по гарячих слідах.
    Змусь відповідних людей працювати. підключай іноземців.
  • alex j
    раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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