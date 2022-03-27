В бою за Харьков погиб экс-командир добровольческого батальона "Харьков-1" майор полиции Сергей Янголенко. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За освобождение г. Волноваха в 2014 году батальоном "Харьков-1" совместно с батальоном "Слобожанщина", которым командовал брат Сергея, Андрей Янголенко, был награжден огнестрельным оружием министром МВД Аваковым А.Б., а также государственной наградой - медалью "За службу Украине" указом президента Украины Порошенко П.А.
С началом войны 24 февраля 2022 года Сергей Янголенко присоединился к рядам возрожденного батальона "Слобожанщина", выполнял задания на передовой и погиб в бою с врагами 25 марта 2022 года.
Сергей был полностью уверен в победе Украины в войне против России. Все его бойцы должны продолжать борьбу и добиться нашей общей мечты.
У Сергея осталось двое маленьких детей – папина доченька Софийка 5 лет и маленький сынишка Святослав 11 месяцев, которых он безгранично любил, и безгранично любящая его жена Оля.