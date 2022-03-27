Плечом к плечу. В Лондоне прошел многотысячный митинг в поддержку Украины. ФОТО

26 марта в Лондоне десятки тысяч человек вышли на митинг, чтобы поддержать Украину в борьбе против агрессии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian.







Как отмечает издание, десятки тысяч людей собрались в центре Лондона, чтобы выразить солидарность с народом Украины, причем среди огромной толпы бурлит уверенность, что Украина победит в войне против России.





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"После призыва президента Украины Владимира Зеленского, чтобы люди со всего мира вышли на улицы против кровопролития, Трафальгарская площадь превратилась в желто-голубое море. Мэр Лондона Садик Хан заявил, что жители британской столицы стоят "плечом к плечу с Украиной в ее самый темный час"" , – говорится в сообщении.