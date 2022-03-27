Северодонецкая громада целый день под плотными обстрелами оккупантов. Есть погибшие и раненые, - Гайдай. ФОТО

Северодонецкая громада под плотными обстрелами оккупантов. В Боровском один человек погиб, двое пострадали, из них один ребенок.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, адский день выдался для близлежащих сел Северодонецкой громады, самого областного центра, Рубежного, Лисичанска. Орки валят по мирным целый день.

"В результате мощных обстрелов повреждено около 12 объектов, из них четыре многоквартирных и пять частных жилых домов, продовольственный склад в Северодонецке, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры. Во время обстрелов один человек погиб в Боровском, что находится примерно в 15 км от Северодонецка, двое пострадавших, в том числе ребенок", - говорится в сообщении.





Гайдай также уточнил, что обстрелы выізвали три больших пожара в области. Были спасены и эвакуированы шесть человек, попавших под обстрелы и в результате чего возникли пожары.

Обстрелы на территории Луганской области продолжаются.

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