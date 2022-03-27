Освобождение украинскими воинами Тростянца: командир 13-го танкового полка РФ застрелился, другой командующий армией оккупантов - снят с должности. ФОТОрепортаж

После разгрома силами ВСУ оккупантов в Тростянце застрелился командир 13 танкового полка, входящий в состав Кантемировской дивизии, а также снят с должности командующего 1-й танковой армией Западного военного округа РФ.

Об этом говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Стали известны последствия освобождения украинскими военными Тростянца в Сумской области и разгрома Кантемировской танковой дивизии. Вчера вечером в Главном управлении разведки сообщили, что застрелился командир 13 танкового полка, входящий в состав Кантемировской дивизии.

Итак, 13-й номер полка оказался для российского офицера несчастливым. Так же, как номер 200 для отдельной мотострелковой бригады россиян, которую холодноярцы разбили и частично "задвоили" на харьковском направлении.

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Также командующий 1-й танковой армией (в/ч 11161, Баковка) Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель был снят с должности. В 1-ю танковую армию входит печально известная "элитная" Кантемировская дивизия. Отмечается, что Киселя уволили из-за огромных потерь и провала вторжения РФ в Украину. Не исключаем, что бегство российской армии из Тростянца и стало той последней каплей. И дальше российской верхушке уже невозможно было закрывать глаза на плохое управление войсками", - говорится в сообщении.

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