Воины 128-й бригады уничтожили командный пункт Росгвардии из Дагестана. ФОТОрепортаж

Боевое подразделение 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожило наблюдательный пункт российской нацгвардии, обосновавшийся в лесопосадке. В результате продолжавшегося несколько минут боевого столкновения уничтожен военный "Урал" и двое росгвардейцев (враги сгорели и идентификации не подлежат). Остальные гвардейцы убежали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке бригады.

"На наблюдательном пункте нашли документы одного из росгвардейцев: военный билет, учетную карту хранения оружия, личный жетон Росгвардии, карту учета доз радиоактивного облучения, различные памятки солдата, кредитные карты "Сбербанка" и т.д.

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Личные сведения росгвардейца: Маданов Владик Иньязудинович, 2 июня 1995 года рождения. Военный билет издан военкоматом г.Дербент Дагестанские Огни Республики Дагестан.

Из штурмовиков 128 бригады раненых и погибших в результате боя нет", - отмечается в сообщении.









