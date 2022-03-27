Новости Фото

Воины 128-й бригады уничтожили командный пункт Росгвардии из Дагестана. ФОТОрепортаж

51 00174
Боевое подразделение 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожило наблюдательный пункт российской нацгвардии, обосновавшийся в лесопосадке. В результате продолжавшегося несколько минут боевого столкновения уничтожен военный "Урал" и двое росгвардейцев (враги сгорели и идентификации не подлежат). Остальные гвардейцы убежали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке бригады.

"На наблюдательном пункте нашли документы одного из росгвардейцев: военный билет, учетную карту хранения оружия, личный жетон Росгвардии, карту учета доз радиоактивного облучения, различные памятки солдата, кредитные карты "Сбербанка" и т.д.

Читайте также: Штурмовики 128-й бригады уничтожили чеченцев из Росгвардии и захватили трофейное оружие и технику оккупантов. ФОТОрепортаж

Личные сведения росгвардейца: Маданов Владик Иньязудинович, 2 июня 1995 года рождения. Военный билет издан военкоматом г.Дербент Дагестанские Огни Республики Дагестан.

Из штурмовиков 128 бригады раненых и погибших в результате боя нет", - отмечается в сообщении.

Воины 128-й бригады уничтожили командный пункт Росгвардии из Дагестана 01
Воины 128-й бригады уничтожили командный пункт Росгвардии из Дагестана 02
Воины 128-й бригады уничтожили командный пункт Росгвардии из Дагестана 03
Воины 128-й бригады уничтожили командный пункт Росгвардии из Дагестана 04
Воины 128-й бригады уничтожили командный пункт Росгвардии из Дагестана 05

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Andry Moon
    До речі Женевська конвенція по полонених поширюється тільки на регулярів. Росгварді'ї і інші есесівці це просто кримінальні злочинці.
  • Мобильный крематорий
    Ходят слухи, что в Мариуполе опять орков настреляли нормально.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости