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Представлен беспилотник Bayraktar с украинским двигателем. ФОТО

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Турецкий производитель дронов Baykar Makina провел презентацию прототипа нового боевого БПЛА. Первые полеты крупного беспилотника предстоят в 2023 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Baycar.

Национальная беспилотная боевая летательная система (MYUS) получила название Kızılelma. MUIS будет оснащена реактивным двигателем. Сообщается, что новинка сможет взлетать и приземляться на десантный флагманский корабль Турции TCG Anadolu.

Представлен беспилотник Bayraktar с украинским двигателем 01

В ноябре 2021 года Baykar заказала у украинского государственного предприятия "Ивченко-Прогресс" реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для проекта Myus. По предварительным данным, максимальная скорость нового БПЛА составит 800 км/ч, а грузоподъемность – как минимум 1500 кг.

Представлен беспилотник Bayraktar с украинским двигателем 02

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Представлен беспилотник Bayraktar с украинским двигателем 03

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Топ комментарии

  • Pawlo Kit
    📍Інтерв'ю DW з матір'ю російського солдата, який загинув в Україні.



    Цитуємо уривок:



    "- Вы сами понимаете, почему началась эта война?



    - Я понимаю это так, простыми словами: если бы не бомбанули мы, то украинцы бомбанули бы по нам. Бомбануть-то, наверное, надо было. Тут без вариантов. Но что-то пошло не так. Конечно, никто не ожидал такого. А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться. Нужно идти дальше. До победы.



    - Вы понимаете, что делает Россия в Украине? За что воевал Женя?



    - Я считаю, что мой сын воевал за нас, за Россию и русских. Чтобы мы могли с вами сейчас по телефону говорить, пить и кушать. Я думаю, он лег не зря там. А за нас. Чтобы мы жили долго и счастливо и чтобы у нас не было войны. Чтобы над нами не летали бомбы."
  • Руслан Сольвар
    Чого це вони асфаль не кладуть замість непотрібної армії і чого взагалі науку розвивають замість клоунського руху?
  • Сергей Гусаченко 65a31d48
    Война началась с 2014 года с пустой казной.
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