В результате попадания остатков сбитой ракеты горела частная усадьба в Дарницком районе Киева, - ГСЧС. ФОТО

В Киеве в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частного дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 27 марта в 23:12 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в Дарницком районе столицы.

"На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. Бойцы установили, что в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание на территории частной усадьбы в гараже. В 00:27 28 марта пожар локализован на площади 100 кв. :24 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

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На месте было задействовано 2 ед. пожарной техники и 8 чел. личного состава.