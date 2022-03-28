В рамках инициативы "Допомога Схід" в Украину прибыла медицинская помощь из Франции, - Наев. ФОТОрепортаж

В рамках международной стратегической инициативы "Допомога Схід" из Франции в Украину прибыл гуманитарный груз медицинского назначения.

В этот раз помощь получили Национальный военно-медицинский клинический центр в Киеве и Военно-медицинский клинический центр Восточного региона, сообщает отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

По словам основателя инициативы, командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева груз состоит из дезинфекционных средств, лекарств, медицинских расходников, перевязочных материалов, а также средств гигиены.

- Помощь передана Ассоциацией "Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина" во главе с вице-президентом госпожой Дианой Дольс в сотрудничестве с Посольством Украины во Франции и французскими региональными агентствами здравоохранения, - сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Командующий добавил, что груз доставлен в Украину при непосредственном содействии Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины, президентом которой является Леонид Костюченко, и предприятия "Санагро Украина" - директор Александр Скрипка.

Растаможка груза и подготовка заказов осуществлена ​​организацией "Всеукраинский совет реанимации и экстренной медицинской помощи", председателем правления которой является Игорь Збышко.

– За период работы проект охватил своей деятельностью 55 медицинских учреждений, подавляющее число которых находится вблизи районов боевых действий. В медучреждения было передано более 215 тонн гуманитарных грузов медицинского назначения, — подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.







