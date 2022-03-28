Словения возобновила работу посольства в Киеве: временный поверенный Лесяк начал работать в столице Украины. ФОТОрепортаж

Временный поверенный в делах Словении в Украине Боштьян Лесяк (Boštjan Lesjak) прибыл в Киев и приступает к работе.

Об этом идет речь в сообщении МИД Словении в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Город пуст, вдалеке слышны сигналы тревоги и взрывы, в конце концов, жизнь у оставшихся в столице идет нормально", - цитируются слова дипломата по прибытии.

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Твит проиллюстрирован фотографиями, на которых Лесяк поднял флаги Словении и Евросоюза у посольства Словении в Киеве.









Ранее посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий сообщал, что, кроме него, дипломатический корпус в Киеве представлен еще послом Турции в Украине Ягмуром Ахметом Гульдере и апостольским нунцием в Украине архиепископом Висвалдасом Кульбокасом.

Премьер-министр Словении Янез Янши вместе с премьерами Польши Матеушем Моравецким и Чехии Петром Фиалой посетили Киев 15 марта.

По информации министерства, ответственный за Украину посол Словении Томаж Менцин, выехавший из Киева в начале войны, продолжает свою работу из города Жешув на польско-украинской границе, где также работают многие другие послы, аккредитованные в Украине.

Лесяк, по данным словенских СМИ, – подполковник словенской армии. Он был гражданским членом наблюдательной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине в период с 2015 по 2019 год на Донбассе.

Лесяк работал в Минобороны, но, согласно Закону о иностранных делах его должны были направить в Украину по поручению Министерства иностранных дел. Поэтому до его отъезда его должны были перевести в МИД, где он работал в течение нескольких дней.

Премьер-министр Янез Янша ранее заявил, что словенская дипломатическая миссия в Киеве будет работать на уровне временного поверенного в делах с полномочиями на время чрезвычайной ситуации.