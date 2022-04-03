"Стоп войне. Поддержите Украину", - на российском телевидении выключили трансляцию матча Бундеслиги из-за баннеров в поддержку Украины. ФОТО
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На российском телевидении выключили трансляцию футбольного матча Бундеслиги из-за надписи на стадионе "Стоп войне".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Футбол".
В сообщении говорится: "На российском спортивном телеканале оборвали трансляцию матча Бундеслиги уже на 13-й минуте.
Все потому, что в эфире были видны рекламные надписи "Stop war" и "Stand with Ukraine".
PS: чемпионат Эритреи уже близко".