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"Стоп войне. Поддержите Украину", - на российском телевидении выключили трансляцию матча Бундеслиги из-за баннеров в поддержку Украины. ФОТО

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На российском телевидении выключили трансляцию футбольного матча Бундеслиги из-за надписи на стадионе "Стоп войне".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Футбол".

В сообщении говорится: "На российском спортивном телеканале оборвали трансляцию матча Бундеслиги уже на 13-й минуте.

Все потому, что в эфире были видны рекламные надписи "Stop war" и "Stand with Ukraine".

PS: чемпионат Эритреи уже близко".

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Стоп войне. Поддержите Украину, - на российском телевидении выключили трансляцию матча Бундеслиги из-за баннеров в поддержку Украины 01

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Топ комментарии

  • Агамемнон
    Трусливые ничтожества...
  • Nothing Special
    Даремно перелякалися, правильні кацапи ж английською не читають. А ті, що читають, то вони і так проти ***** - "ліберасти", всякі внутрішні вороги.
  • Volodymyr Pinchuk 7f02c87d
    Тільки що повернувся з відпочинку на Океані в Мендосіно, Північна Каліфорнія. Був м'яко кажучи приємно шокований - практично все місто в Українських Прапорах. Де Мендосіно і де Україна!!!
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