Оккупанты третий раз за неделю попали в один и тот же дом в центре Северодонецка, - Гайдай. ФОТО

В Северодонецке Луганской области россияне третий раз за неделю попали в одно и то же здание в центре города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в телеграме.

"Только россиянам известно, какой именно стратегический объект они хотели уничтожить в этом районе - там расположены только жилые дома. Однако враг за последнюю неделю трижды бил по этому кварталу и все три раза попадал в дом, где проживали обычные северодончане. Каждый раз бойцы ГСЧС гасили пламя и спасали тех, кто там еще оставался. Потому что в настоящее время собственного дома у этих людей уже практически нет", - отметил Гайдай.

По его словам, за минувшие сутки больше всего разрушений из-за российского вторжения потерпели Северодонецк, Рубежное и Лисичанск.

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Так, в Северодонецке произошло возгорание шести многоэтажек и магазина, в Рубежном – пяти объектов жилого фонда, в Лисичанске – двух.

Гайдай также сообщил, что продолжаются бои в отдельных кварталах городов Рубежное и Попасная.

"Наши Вооруженные силы непреклонно удерживают позиции. Вчера на линии фронта на Луганщине и Донетчине они отразили шесть атак россиян, уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника", - отметил глава ОВА.

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