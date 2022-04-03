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Сожженные тела и автомобили на Житомирской трассе. ФОТО 18+

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В 20-25 километрах от столицы в сторону Житомира на трассе лежат тела убитых оккупантами украинцев. Часть этих людей расстреляли, а затем пытались сжечь.

Фото с Житомирской трассы опубликовал фотограф Стас Козлюк, пишет Цензор.НЕТ.

"Мы с коллегами попали туда случайно, просто решили проверить, открыта ли сейчас трасса. И мы увидели это. Там еще на обочине были тела, сваленные на кучу и горящие. Но фотографировать это не поднялась рука, если честно. Это должны фиксировать криминалисты" , – написал он.

Фотограф пишет, что пытался, но так и не смог понять, зачем оккупанты совершают такие зверства.

"Этих людей убили, а потом пытались сжечь. Некоторые убиты выстрелами в голову. Одному из убитых сначала, вероятно, связали руки. Я просто не понимаю этот уровень жестокости", - пишет Козлюк.

ФОТО 18+

Сожженные тела и автомобили на Житомирской трассе 01
Сожженные тела и автомобили на Житомирской трассе 02
Сожженные тела и автомобили на Житомирской трассе 03
Сожженные тела и автомобили на Житомирской трассе 04
Сожженные тела и автомобили на Житомирской трассе 05
Сожженные тела и автомобили на Житомирской трассе 06
Сожженные тела и автомобили на Житомирской трассе 07

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Топ комментарии

  • Petrovich Odessa
    Мирний договір?! З ким?!
  • Злой Карлик
    какие нах они животные!!!! у меня 4 собаки, лайки! ОНИ ЖИВОТНЫЕ! помогают друг другу, охраняют территорию, вместе воспитывают щенков, и дерутся тоже, и охотятся, там где едят, там не гадят. кацапье -это не из мира животных, даже не насекомые, это просто мразь, субстанция, элементы таблицы менделеева. самый гуманный способ решения этой общемировой проблемы, кастрировать и стерелизовать, закрыть железным зановесом пока не передохнут твари! или крематорий. восстановить в Мариуполе домны, и жечь ублюдков живьем!
  • Перехватчик
    Максимально приводить засРашкинцев в такой суповой набор

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