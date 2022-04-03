Сожженные тела и автомобили на Житомирской трассе. ФОТО 18+

В 20-25 километрах от столицы в сторону Житомира на трассе лежат тела убитых оккупантами украинцев. Часть этих людей расстреляли, а затем пытались сжечь.

Фото с Житомирской трассы опубликовал фотограф Стас Козлюк, пишет Цензор.НЕТ.

"Мы с коллегами попали туда случайно, просто решили проверить, открыта ли сейчас трасса. И мы увидели это. Там еще на обочине были тела, сваленные на кучу и горящие. Но фотографировать это не поднялась рука, если честно. Это должны фиксировать криминалисты" , – написал он.

Фотограф пишет, что пытался, но так и не смог понять, зачем оккупанты совершают такие зверства.

"Этих людей убили, а потом пытались сжечь. Некоторые убиты выстрелами в голову. Одному из убитых сначала, вероятно, связали руки. Я просто не понимаю этот уровень жестокости", - пишет Козлюк.

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