Подразделения украинского десанта взяли под контроль район Припяти и участок государственной границы с республикой Беларусь, - Генштаб. ФОТО
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Подразделения украинского десанта взяли под контроль район Припяти и участок государственной границы с республикой Беларусь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.
"Сегодня, 3 апреля, подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины взяли под контроль район города Припяти и участок государственной границы Украины с республикой Беларусь. Продолжаем дальше выполнять боевые задания! Вместе к победе! Слава ДШВ! Слава Украине", - говорится в сообщении.