Подразделения украинского десанта взяли под контроль район Припяти и участок государственной границы с республикой Беларусь, - Генштаб. ФОТО

Подразделения украинского десанта взяли под контроль район Припяти и участок государственной границы с республикой Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

"Сегодня, 3 апреля, подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины взяли под контроль район города Припяти и участок государственной границы Украины с республикой Беларусь. Продолжаем дальше выполнять боевые задания! Вместе к победе! Слава ДШВ! Слава Украине", - говорится в сообщении.

Читайте также: На ЧАЭС подняли украинский флаг