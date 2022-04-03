Новости Фото • Война

Подразделения украинского десанта взяли под контроль район Припяти и участок государственной границы с республикой Беларусь, - Генштаб. ФОТО

21 99056
Подразделения украинского десанта взяли под контроль район Припяти и участок государственной границы с республикой Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

"Сегодня, 3 апреля, подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины взяли под контроль район города Припяти и участок государственной границы Украины с республикой Беларусь. Продолжаем дальше выполнять боевые задания! Вместе к победе! Слава ДШВ! Слава Украине", - говорится в сообщении.

Подразделения украинского десанта взяли под контроль район Припяти и участок государственной границы с республикой Беларусь, - Генштаб 01

Читайте также: На ЧАЭС подняли украинский флаг

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • olele
    ...ми землею і водою вмієм битися з ордою!

    Генерал Дмитро Марченко:

    виграно першу велику битву цієї війни - битву за Київ

    Якби ми програли її, Україна була б роздерта на кілька шматків. Військові на Сході були б відрізані від постачання і оточені. До 300 вбитих цивільних в Ірпені додалося б 30 тисяч у Києві. Ключовим стало утримання Васильківського летовища. "Елітні" обізяни були знищені і не змогли захопити злітну смугу для своїх транспортів.

    Другим чинником була зупинка наступу на південь від Житомирської траси на Фастів і Васильків. Кажуть, допомогли ще давньоруські Змієві вали. А ЗСУ насипали зверху артою і ванькам стало різко не альо. Третім і контрольним в голову стало звільнення Макарова і ускладнення постачання відрізаного південного угрупування.

    За нас дуже круто зіграла рідна земля. Річка Ірпінь та її заболочені береги не пустили окупантів до Києва і дали час зібрати сили, а ще за нас був весь Київ. У ******** історії нема такого прикладу масової добровільної мобілізації в ТРО і ЗСУ.

    👉🏼Які уроки битви за Київ?

    1. Ми були не готові. Понівечені Ірпінь, Гостомель, Буча - плата за нашу неготовність.
    2. Вже зараз треба врахувати помилки і рубежі подалі від Києва і Житомирської траси.
    3. Озброєння ТРО - найкраще рішення для захисту Києва, яке тільки могло бути. Обов'язково треба це розвинути і зробити фішкою нашої оборони.
    4. Битва за Київ показала значення системи ППО. Вона має стати пріоритетом розвитку ЗСУ №1.
    5. Критично не вистачає авіації і бойових гелікоптерів.
    6. Протитанкові комплекси від союзників і українські аналоги помножили на нуль російську стратегію наступу колонами. Тепер це тупо колони смертників.
    7. Все те, що писали в літературі Другої Світової про українського солдата - правда. Хитрий, вмілий, впертий, незламний. На ньому трималася вся армія Совєцького союзу. Тепер український солдат - як чистий спирт, не розбавлений московитами, робить ЗСУ непереможними.

    Це перша велика перемога цієї війни. І вона не остання.
    https://t.me/irpininteresting/4673
  • user1 user1
    не слегка ,а по полной, если бы не они, то не было бы ни бучи ни ирпеня
  • энергия 2_0
    Белорусов слегка надо шугануть..
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости