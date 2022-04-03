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"Горит, горит, полностью горит, бл#ть": ВСУ захватили в плен пилота сбитого вблизи Изюма Су-34. ВИДЕО+ФОТО

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Пилот сбитого утром в районе Изюма российского самолета попал в плен. Попытки россиян эвакуировать его вертолетами провалились.

Как сообщил в своем телеграмм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, пилот пытался скрыться, однако ему это не удалось, информирует Цензор.НЕТ.

Украинские специалисты также осуществили радиоперехват переговоров российских оккупантов во время ликвидации самолета Су-34.

Горит, горит, полностью горит, бл#ть: ВСУ захватили в плен пилота сбитого вблизи Изюма Су-34 01

Горит, горит, полностью горит, бл#ть: ВСУ захватили в плен пилота сбитого вблизи Изюма Су-34 02

Горит, горит, полностью горит, бл#ть: ВСУ захватили в плен пилота сбитого вблизи Изюма Су-34 03

Горит, горит, полностью горит, бл#ть: ВСУ захватили в плен пилота сбитого вблизи Изюма Су-34 04

Топ комментарии

  • Yevhen Tarnavskyi
    Сподіваюсь, яйця йому вже відрізали.
  • drowsy_cat
    Тут одного орка, що катапультувався з літака, були піймали. Били так, що в нього випав язик. Зовсім випав. Як у нього здоров'я зараз, не знаю.
  • Paul Foxen
    Режьте эту мразоту на куски, и потом по кусочкам от правлять родне, почучуть
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