Зеленский – матерям русских оккупантов: Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили! ФОТО 18+
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Российские солдаты – убийцы, мародеры и палачи.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Сейчас. Россия пришла", - пишет глава государства, проводя жесткие параллели между датами.
Отдельно он обращается к матерям российских оккупантов и советует им посмотреть фото из освобожденной Бучи.
"Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи", - добавляет Зеленский.