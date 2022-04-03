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Зеленский – матерям русских оккупантов: Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили! ФОТО 18+

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Российские солдаты – убийцы, мародеры и палачи.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Сейчас. Россия пришла", - пишет глава государства, проводя жесткие параллели между датами.

Отдельно он обращается к матерям российских оккупантов и советует им посмотреть фото из освобожденной Бучи.

"Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи", - добавляет Зеленский.

Также смотрите: "Улицы усеяны телами", - в Буче в братской могиле похоронили 280 человек, - мэр Федорук. ФОТОрепортаж (18+)

Зеленский – матерям русских оккупантов: Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили! 01
Зеленский – матерям русских оккупантов: Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили! 02
Зеленский – матерям русских оккупантов: Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили! 03
Зеленский – матерям русских оккупантов: Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили! 04

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Там таких виродків 98 %. І їхні мамаші гірші за орків.
  • MAKAROV ddf66d11
    Та русские самки их не ростили: по пьяне залетели, высрали выкормыша, получили деньги и сдали в детдом.
  • Иллария Соняшникова
    Будьте прокляті НАВІКИ москалі.
    І немає вам прощення ні на цьому, ні на тому світі!
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