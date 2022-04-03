На Восточном направлении в одном из боев враг понес тяжелые потери, - ОТГ "Схід". ФОТОрепортаж
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На одном из направлений в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска понесли тяжелые потери.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТГ "Схід".
"Спасая собственные шкуры от гнева украинских защитников, враг бросил на поле боя не только трупы своих солдат, но и уцелевшую технику, оружие и боеприпасы.
Также приходит в голову известный лозунг россиян – "своих не бросаем": бросают, еще как бросают. Рашистские пленные тому прямое доказательство.
Одно дело мирных беззащитных людей пытать, расстреливать украинские города ракетами и артиллерию. И совсем другое дело – встретиться в открытом бою с украинскими воинами, результат можно увидеть на фотографиях", – отмечают в сообщении.