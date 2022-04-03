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"Благодарны рашистам за подарки", - ССО продемонстрировали полностью целый трофейный БУК с боеприпасами. ФОТОрепортаж

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Силы специальных операций ВСУ опубликовали кадры трофейной установки БУК.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке ССО.

"На эту находку натолкнулась группа ССО Украины вместе с бойцами движения сопротивления.

Во время проведения специальной разведки и поисково-ударных действий в районе одного из населенных пунктов военные обнаружили российский ЗРК "Бук".

Рядом с заброшенным зенитно-ракетным комплексом была схрон россиян, в которой они спрятали боеприпасы, оружие и снаряжение.

Воины ССО благодарны рашистам за подарки и продолжают поиски, чтобы полностью "отблагодарить" их за трофеи", - отмечается в сообщении.

Смотрите: Украинские воины из ССО рядом со сбитым российским вертолетом. ФОТОрепортаж

Благодарны рашистам за подарки, - ССО продемонстрировали полностью целый трофейный БУК с боеприпасами 01
Благодарны рашистам за подарки, - ССО продемонстрировали полностью целый трофейный БУК с боеприпасами 02
Благодарны рашистам за подарки, - ССО продемонстрировали полностью целый трофейный БУК с боеприпасами 03
Благодарны рашистам за подарки, - ССО продемонстрировали полностью целый трофейный БУК с боеприпасами 04

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Топ комментарии

  • Paul Foxen
    Ребята, ССОшники там дихлофосом обработайте после русни, и антисептиком облейте, а то фууууу
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Ukraino TV
    Спецоперация по вооружению Украины. Правда это советское говно не нужно будет после поставок Патриот. Но пока сойдёт.
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