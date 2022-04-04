Оккупанты держали в подвале школы более 150 заложников на Черниговщине, - Чаус. ФОТО

В подвале школы села Ягодное на Черниговщине оккупанты держали в заложниках одновременно более 150 гражданских, в том числе женщин и детей.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты удерживали людей в тесноте, антисанитарии. Тела мертвых рашисты тоже не разрешали выносить, поэтому люди были вынуждены находиться рядом с трупами.

"Ягодное. Подвал школы. В этом помещении враг держал свыше 150 человек одновременно. Выпускал на улицу. Иногда, не часто. Здесь болели и умирали. Здесь живые были рядом с мертвыми. Голод. Жажда. Страх. Боль. Отчаяние. Туалет на ведро. Удушье", - написал он.

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Чаус отметил, что там были женщины и дети. "Я склоняюсь перед их мужеством и выдержкой. Это ужасно. За это враг тоже обязательно ответит. Ответит по полной", - отметил Чаус.

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