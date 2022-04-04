В результате обстрела Харькова погибли четыре человека, пострадали 30, среди которых - дети. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области в фейсбуке.
По информации правоохранителей, среди пострадавших трое детей 3, 5 и 17 лет. Всех доставили в больницу Харькова.
"Россия в своей животной ненависти к непокоренной Украине хочет все украинские города превратить в Бучу и Мариуполь. Все пострадавшие и погибшие - гражданские. Не имеют никакого отношения к военным", - отметили в полиции.
Указано, что к месту трагедии оперативно прибыли следователи. Все последствия вражеских обстрелов они задокументировали.
Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко призвал харьковчан, жителей области не выходить на улицы во время обстрелов.
"Оставайтесь в укрытиях, обстрелы россиянами жилых кварталов не случайны, - подчеркнул глава главка полиции. - Они знают, что убивают мирных жителей и разрушают наши дома. Берегите себя и своих близких!" – призвал он.