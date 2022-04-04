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РИА "Новости" опубликовало статью "Что Россия должна сделать с Украиной" с призывами к "деукраинизации" и уничтожению нашего нацсознания. СКРИНШОТ

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На российском государственном сайте РИА "Новости" вышла статья с названием "Что Россия должна сделать с Украиной".

На это обратил внимание в фейсбуке журналист Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ.

Здесь открыто отстаивается необходимость этноцида. Речь уже не о "денацификации", а о "деукраинизации". О том, что украинцев нужно заставить отказаться от своей национальности, языка и культуры с помощью массовых репрессий. Российское государство уже просто открыто перешло к риторике нацистских преступников. Целый народ объявляется неправильным, пропагандируется необходимость уничтожения украинцев и украинской государственности.

И после таких статей они еще пытаются оправдаться за Бучу, утверждают, что не совершали там военных преступлений. Итак, посмотрите, они на государственных сайтах обнародуют призывы к геноциду украинцев!

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РИА Новости опубликовало статью Что Россия должна сделать с Украиной с призывами к деукраинизации и уничтожению нашего нацсознания 01
РИА Новости опубликовало статью Что Россия должна сделать с Украиной с призывами к деукраинизации и уничтожению нашего нацсознания 02
РИА Новости опубликовало статью Что Россия должна сделать с Украиной с призывами к деукраинизации и уничтожению нашего нацсознания 03
РИА Новости опубликовало статью Что Россия должна сделать с Украиной с призывами к деукраинизации и уничтожению нашего нацсознания 04

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  • Paul Foxen
    Кацапы, вы даже не представляете что вы наделали, 40 миллионный народ, гордый народ, который будет резать вас, по всему миру, Чеченцы и ИГИЛ покажуться вам цветочками...
  • Ан Мур
    фашизм в чистому вигляді. Під похідною реінкарнацією "рашизм"
  • Olga Omelchenko
    Покажіть це в ООН.
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