Горскую громаду в Луганской области войска РФ обстреливают уже более восьми часов, применяют авиацию, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Горскую громаду в Луганской области российские захватчики обстреливают уже более восьми часов, применяют авиацию. Более 100 жителей Тошковки и Ивановки в автобусах ждут безопасную возможность эвакуироваться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграм-канале сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Режим тишины": уже более восьми часов россияне обстреливают Горскую громаду по всей линии, применена авиация. Вчера жители Горской громады из-за плотного огня российской армии уехать не смогли. Сегодня уже более 100 жителей Тошковки и Ивановки в автобусах ждут безопасную возможность эвакуироваться. Но враг не дает, не соблюдая режим тишины. Обстрелы из "тяжелого" вооружения не утихают с 01:20 и до сих пор по всей территории Горской громады. Трижды за ночь залетали по два самолета. Дважды нанесены удары по Горскому и Золотому, еще раз – по Попасной. Однако эвакуация продолжается", – рассказал он.

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"Из Рубежного эвакуированы 22 жителя, из Горского – 117, там и в Лисичанске людей очень много – спасем всех пришедших. 22 жителя Рубежного, а также 117 – Горского и Золотого уже ожидают поезд в Новозолотаровке. Попробуем сделать еще одну попытку в эту громаду, потому что желающих уехать очень много. Люди продолжают собираться. Как и в Привилле, районе "ГТВ" в Лисичанске и других городах. Спасем всех, кто пришел", - добавил он.







