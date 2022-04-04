ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование "Північ". ФОТОрепортаж

У города Ичня Черниговской области Вооруженные Силы Украины разгромили очередную колонну врага.

Об этом сообщает оперативное командование "Північ" на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Не спас колонну орков на ичнянском направлении и мегасильную защиту из бревен от сил сопротивления Северщины. Ювелирная и результативная работа в фотоотчете. Все будет Украина!" – говорится в сообщении.

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