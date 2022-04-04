Новости Фото • Война

ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование "Північ". ФОТОрепортаж

46 669114
У города Ичня Черниговской области Вооруженные Силы Украины разгромили очередную колонну врага.

Об этом сообщает оперативное командование "Північ" на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Не спас колонну орков на ичнянском направлении и мегасильную защиту из бревен от сил сопротивления Северщины. Ювелирная и результативная работа в фотоотчете. Все будет Украина!" – говорится в сообщении.

Смотрите: "Убегают с#ки", - жители Ични без оружия остановили рашистских оккупантов. ВИДЕО

ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 01
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 02
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 03
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 04
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 05
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 06
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 07
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 08
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 09
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 10
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 11
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 12
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 13
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 14
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 15
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 16
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 17
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 18
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 19
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 20
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 21
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 22
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 23
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 24
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 25
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 26
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 27
ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование Північ 28

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Шимус
    Не имеющая аналогов в мире динамическая защита российского бензовоза "берёзка" не сработала.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Обісрані лапатно-дерев'яні війська вже нічого не врятує від повного знищення в Україні.ВСУ-не зупиняйтесь...
  • Перехватчик
    Активная защита брони "Кора - 5"
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости