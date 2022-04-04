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Следы пыток, тела со связанными руками и попытки скрыть преступления: зверства россиян в Буче. ФОТОрепортаж 18+

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В сети продолжают обнародовать кадры из Бучи, на которых зафиксированы военные преступления российских военных против мирного населения. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Фото обнародовал командир добровольческого батальона МВД Украины "Луганск-1", экснардеп Артем Витко, передает Цензор.НЕТ.

"Строго 18+. Еще кадры из Бучи в Киевской области" - подписал он фото.

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Следы пыток, тела со связанными руками и попытки скрыть преступления: зверства россиян в Буче 01
Следы пыток, тела со связанными руками и попытки скрыть преступления: зверства россиян в Буче 02
Следы пыток, тела со связанными руками и попытки скрыть преступления: зверства россиян в Буче 03
Следы пыток, тела со связанными руками и попытки скрыть преступления: зверства россиян в Буче 04
Следы пыток, тела со связанными руками и попытки скрыть преступления: зверства россиян в Буче 05
Следы пыток, тела со связанными руками и попытки скрыть преступления: зверства россиян в Буче 06
Следы пыток, тела со связанными руками и попытки скрыть преступления: зверства россиян в Буче 07
Следы пыток, тела со связанными руками и попытки скрыть преступления: зверства россиян в Буче 08
Следы пыток, тела со связанными руками и попытки скрыть преступления: зверства россиян в Буче 09
Следы пыток, тела со связанными руками и попытки скрыть преступления: зверства россиян в Буче 10

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    "Буча - не единичное зверство" - британский эксперт в интервью BBC.

    Массовые убийства, аналогичные произошедшему в Буче под Киевом, могут быть широко распространены в районах, удерживаемых российскими войсками, заявил Би-би-си Джек Уотлинг из британского аналитического центра по обороне и безопасности. "Это не единичное зверство. Именно так российские войска ведут войну против партизан", - заявил Уотлинг.

    "Я думаю в тех районах, где русские заняли территорию, мы обнаружим значительное количество подобных действий". "Цель у этих убийств будет одна и та же - отомстить населению за то, что оно посмело сопротивляться. Я думаю, это будет очень широко распространено". "То же самое они делали в Афганистане. То же они делали в Чечне. Это доктрина антипартизанской войны, которая заключается в коллективном наказании", - заявил эксперт.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всі кацапські мерзенні вбивці мають бути виявлені та обов'язково покарані...
  • Катерина 2abff6e7
    Москва має бути знищена!!! Фронт відкривати через Білорусь!!!!
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