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Погибли два сына добровольца-россиянина Бутусина, которые воевали за Украину. ФОТО

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Во время боев с российскими оккупантами погибли двое сыновей добровольца "Правого сектора", бойца АТО, россиянина Олега Бутусина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник отдела Министерства по делам ветеранов Украины в Ивано-Франковской области Владимир Веркалец.

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"В мире нет таких слов, которыми можно было бы поддержать семью Бутусиных Олега и Татьяну из Калушского района, которые получили самую тяжелую новость: в боях с оккупантами погибли сыновья Роман и Леонид. Надежда теплилась до последнего, что живы, но: печаль и боль, слезы и горе!" – говорится в сообщении.

Погибли два сына добровольца-россиянина Бутусина, которые воевали за Украину 01

Олег Бутусин родом из Владивостока, но в 2014 году переехал с женой и детьми в Украину. Семья сейчас проживает в Калушском районе на Прикарпатье. Участвовал в войне с Россией в составе ДУК "Правый сектор" в боях недалеко от Донецка. Его старшие сыновья Роман и Леонид тоже воевали на стороне Украины. Больше двадцати дней у семьи не было с ними никакой связи.

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Топ комментарии

  • Dmitri 18251fb2
    Вечная память.
  • Jose Rodriguez Gacha
    Мої співчуття родині...Вічна пам*ять хлопцям.Спочивайте в мирі.
  • Marko Lukash
    Хай з Богом спочивають хлопці. Два козаки ...
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