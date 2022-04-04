Оккупанты 1,5 суток держали в плену старосту округа на Черниговщине. Над мужчиной издевались, чтобы получить данные о расположении ВСУ. ФОТО

Российские оккупанты полтора дня держали в плену старосту Замглайского старостинского округа №1 на Черниговщине Александра Красковского. Мужчину избивали, пытаясь получить информацию о расположении подразделений ВСУ в тылу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zmina.info.

Как отмечается, Александра пленили 23 марта. До этого оккупанты приходили в Замглай 28 февраля, однако тогда Красковский и местная группа не пропустили их, а вскоре забаррикадировали населенный пункт: повалили деревья, собрали шины и бетонные блоки и 20 тонн песка.

Когда россияне 23 марта подошли к селу с тяжелой техникой и начали разбирать баррикады, то местные пошли им навстречу: "Я шел впереди, за мной мужчины, за ними – женщины. Все остановились перед главной баррикадой, а я пошел на "переговоры". Я пытался им объяснить, что их здесь никто не хочет видеть, что у нас много стариков, дом-интернат. Тогда же меня и забрали".

Александра завели в машину, силой уложили на землю, надели мешок на голову и завязали глаза скотчем, а руки стянули стяжкой из пластика. Старосту округа отвезли в школу в селе Вишневое, где захватчики развернули комендатуру. Красковский узнал местность и здание школы, ведь только в ней был подвал, где его удерживали.

Мужчину начали допрашивать. Он признается, что первый допрос был самым страшным – россияне били его ногами по почкам, печени и лицу, угрожали отрубить пальцы и убить.





"Хотели узнать, какие подразделения ВСУ стоят у нас в тылу. Одна группа вышла, потом вторая заходит. Ощущение, будто они друг друга контролируют. Я думаю, одни были ФСБ, а другие из ГРУ", - заметил он.

Александр, который в прошлом был военным, говорит, что допросом занимались профессионалы, ведь били так, чтобы нанести максимальные повреждения, однако не убить: "Я все не понимал, зачем они набивают мне ноги. Я сижу, а он ноги сапогами мне бьет. Я это понял через пол часа, когда ноги так разбухли, что я не мог ни встать, ни идти. Я был неподвижным".

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После этого Красковского поместили в маленькую холодную комнату в подвале, где на земляном полу лежала только фуфайка. Впоследствии оккупанты принесли еще бутылку воды, однако ни разу за время плена не кормили. В соседней комнате, как вспоминает Александр, был еще один пленник, однако с ним он не разговаривал.

Во время второго допроса Александра били по ушам так, что из одного пошла кровь. От него потребовали написать списки проукраинских активистов. Мужчина заметил, что в комнате для допросов на трубах под потолком висела веревка, а потому предположил, что до него здесь могли подвешивать за руки или ноги кого-то из пленников: "Я, честно говоря, смотрел на свои кроссовки и думал: еще несколько таких допросов , и лучше повеситься на шнурках, чтобы информацию какую-то не разглашать. Когда уже забирали из плена, меня практически несли на руках. Сам идти не мог".

Отпустили Красковского 25 марта: в этот день его снова посадили в машину и отвезли к представителям местного самоуправления. Александр говорит, что за время плена ни разу не видел лиц похитивших его оккупантов, однако на обратном пути смог поговорить с одним из российских военных.

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"Он мне сказал – вы не волнуйтесь, будете жить, как жили. Ваша республика останется под вашим флагом и с трезубом, мы только сменим руководство, сменим этих бандеровцев", – рассказал Красковский.

По состоянию на 3 апреля российские военные покинули территорию бывшего Репкинского района.