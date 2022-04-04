Украина получит от экс-губернатора штата Нью-Йорк модульные дома для временного проживания. ФОТО
Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита по итогам визита бывшего американского чиновника в регион, передает Цензор.НЕТ.
"Эти дома монтируются в считанные минуты, быстро и легко транспортируются, имеют все необходимые элементы для поселения семей на определенный период. По словам Джорджа Патаки, такие конструкции в США использовали для обеспечения проживания людей после природных катастроф", - подчеркнул Микита.
По словам Микиты, модульные дома будут отправляться в регионы, которые уже освобождены и больше всего пострадали от военной агрессии оккупантов. Главная цель – обеспечить проживание людей, лишившихся крыши над головой. В частности, 18 таких домов уже отправят в Киевскую область как гуманитарную помощь.
"Именно там (в области. – Ред.) сейчас эта инфраструктура очень необходима, и мы сразу передаем ее для нужд тех, кто оказался в тяжелой ситуации в Буче, Гостомеле и других городах", – отметил он.
Джордж Патаки поддержал предложение украинской стороны по размещению домов в освобожденных регионах и выступил с инициативой создания фонда для помощи с жильем для переселенцев.
"В свою очередь бывший губернатор штата Нью-Йорк предложил создать общий фонд на Закарпатье, который бы мог аккумулировать благотворительные взносы из США для развития мест компактного проживания вынужденно перемещенных лиц", - сообщил глава Закарпатья.
Микита поблагодарил Джорджа Патаки за оказанную помощь и подчеркнул, что власти региона и в дальнейшем будут делать все должное, чтобы области, наиболее нуждающиеся в подобном гуманитарном грузе, получали его как можно быстрее.