Украина получит от экс-губернатора штата Нью-Йорк модульные дома для временного проживания. ФОТО

Бывший губернатор штата Нью-Йорк Джордж Патаки в рамках помощи от Центра лидерства George E. Pataki Leadership Center и Фонда помощи Украине The Ukrainian relief found передал Украине специализированные модульные дома для временного проживания людей при любых погодных условиях.

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита по итогам визита бывшего американского чиновника в регион, передает Цензор.НЕТ.

"Эти дома монтируются в считанные минуты, быстро и легко транспортируются, имеют все необходимые элементы для поселения семей на определенный период. По словам Джорджа Патаки, такие конструкции в США использовали для обеспечения проживания людей после природных катастроф", - подчеркнул Микита.

По словам Микиты, модульные дома будут отправляться в регионы, которые уже освобождены и больше всего пострадали от военной агрессии оккупантов. Главная цель – обеспечить проживание людей, лишившихся крыши над головой. В частности, 18 таких домов уже отправят в Киевскую область как гуманитарную помощь.

"Именно там (в области. – Ред.) сейчас эта инфраструктура очень необходима, и мы сразу передаем ее для нужд тех, кто оказался в тяжелой ситуации в Буче, Гостомеле и других городах", – отметил он.

Джордж Патаки поддержал предложение украинской стороны по размещению домов в освобожденных регионах и выступил с инициативой создания фонда для помощи с жильем для переселенцев.

"В свою очередь бывший губернатор штата Нью-Йорк предложил создать общий фонд на Закарпатье, который бы мог аккумулировать благотворительные взносы из США для развития мест компактного проживания вынужденно перемещенных лиц", - сообщил глава Закарпатья.

Микита поблагодарил Джорджа Патаки за оказанную помощь и подчеркнул, что власти региона и в дальнейшем будут делать все должное, чтобы области, наиболее нуждающиеся в подобном гуманитарном грузе, получали его как можно быстрее.