Нацгвардия получила документы оккупантов, которые вели бои на Киевщине. ФОТО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НГУ в Facebook.
В частности, отмечается, что во время проведения разведки в районе населенного пункта в Бородянском районе Киевской области военнослужащие НГУ нашли место расположения командного пункта батальонно-тактической группы войск РФ.
В ходе тщательного обследования на командном пункте была найдена важная документация: книга штатно-должностного учета, поименный список личного состава, боевой и численный расчет, а также таблица позывных рашистской батальонно-тактической группы.
"Данные документы уже переданы в высший штаб для дальнейшей проработки. Без сомнения, это очень веская и ценная информация, которая в дальнейшем может стать свидетельством многих военных преступлений от рук оккупантов", - отметил командир воинской части НГУ, личный состав которой проводил разведку.