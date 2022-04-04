Новости Фото • Агрессия России против Украины, Война

Нацгвардия получила документы оккупантов, которые вели бои на Киевщине. ФОТО

36 27520
Национальная гвардия получила важные документы батальонно-тактической группы российских войск, которые вели бои в одном из районов Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НГУ в Facebook.

В частности, отмечается, что во время проведения разведки в районе населенного пункта в Бородянском районе Киевской области военнослужащие НГУ нашли место расположения командного пункта батальонно-тактической группы войск РФ.

Нацгвардия получила документы оккупантов, которые вели бои на Киевщине 01

В ходе тщательного обследования на командном пункте была найдена важная документация: книга штатно-должностного учета, поименный список личного состава, боевой и численный расчет, а также таблица позывных рашистской батальонно-тактической группы.

Также читайте: Полк "Азов" опубликовал имена российских оккупантов, которые хотели прорваться в Мариуполь. СПИСОК


Нацгвардия получила документы оккупантов, которые вели бои на Киевщине 02
Нацгвардия получила документы оккупантов, которые вели бои на Киевщине 03

"Данные документы уже переданы в высший штаб для дальнейшей проработки. Без сомнения, это очень веская и ценная информация, которая в дальнейшем может стать свидетельством многих военных преступлений от рук оккупантов", - отметил командир воинской части НГУ, личный состав которой проводил разведку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Люди плачут и ищут тела близких", - журналисты CNN о братской могиле в Буче


Нацгвардия получила документы оккупантов, которые вели бои на Киевщине 04

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Нацгвардії України-респект...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ///

    Як повідомляла група «ІС», вчора, 3 квітня, був підбитий ворожий літак-ретранслятор Іл-22, який виконував роль повітряного пункту управління, здійснював розвідку бойових дій.

    Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» зазначає, що влучення нашими Повітряними Силами ЗСУ в літак ймовірно відбулося на території рф, в районі населеного пункту Таганрог, на висоті близько 4000 метрів.

    «Тобто москалі вже подумають ще сто раз чи потрібно їм вилітати, адже можуть схлопотати щойно піднявши своє судно у повітря», - йдеться у коментарі.

    (я більше не маю підтверждення цій інформації...але "оперативний ЗСУ" - надійний канал)
  • Valter Valter
    Главное чтобы все ети документы и доказательства потом не *пропали* как дело *вагнеровцев*. Предатели пока что никуда не ушли из нашей власти.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости