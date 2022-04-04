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Россияне убежали из Киевской области. Но отсутствие взрывов – не конец войны. РФ еще покажет свою подлость, - телеведущий Комаров об увиденном в освобожденных городках Киевщины. ФОТО

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Телеведущий Дмитрий Комаров рассказал о работе спецподразделений полиции, проводивших зачистку в Буче, Гостомеле и Ирпене.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом опыте он написал в Фейсбуке.

По словам Комарова, он приехал с передовой группой Патрульной полиции Украины под командованием Евгения Жукова (позывной Маршал): "Очень крутые ребята из спецподразделения ТОР – тактическая полиция. К ним присоединились ирпенские полицейские из отдела особого назначения. Ребята не убежали из города во время оккупации, продолжали под обстрелом выполнять работу.

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Россияне убежали из Киевской области. Но отсутствие взрывов – не конец войны. РФ еще покажет свою подлость, - телеведущий Комаров об увиденном в освобожденных городках Киевщины 01

"Мы были в первой полицейской машине, которая вошла в Бучу и Ирпень. Одинаковая информация от местных - россияне из Киевской области сбежали. В панике. "Быстро, бл**ь!", - кричали командиры. Собирались минут за 15. Пытались успеть забрать намородереное. Накануне наши военные организовали переправу через Ирпень и подбирались все ближе. Шансов пробраться в Киев у россиян не оставалось. Их план провален. ВСУ их окружают. Цитата  россиян "задания спецоперации выполнены" - классическая ложь в их СМИ.

Разве что если задачей был геноцид украинского народа, уничтожение мирных жителей и разрушение мирных городов. Эту "задачу" русские солдаты выполнили. Вы наверняка видели вчера фото и видео с улицы Бучи, усеянной трупами. Но это не единственное место. Пишу и в голове "вспышки". Вот собака лает у тела хозяина. Уже неделю. Вот мужчина со связанными руками и простреленной головой. А вот парень без головы, с ключами у рук. Домой не успел.

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Россияне убежали из Киевской области. Но отсутствие взрывов – не конец войны. РФ еще покажет свою подлость, - телеведущий Комаров об увиденном в освобожденных городках Киевщины 02
Россияне убежали из Киевской области. Но отсутствие взрывов – не конец войны. РФ еще покажет свою подлость, - телеведущий Комаров об увиденном в освобожденных городках Киевщины 03
Россияне убежали из Киевской области. Но отсутствие взрывов – не конец войны. РФ еще покажет свою подлость, - телеведущий Комаров об увиденном в освобожденных городках Киевщины 04

Мы с полицией, саперами и Нацгвардией вытаскиваем из кювета расстрелянные машины с мирными жителями. Уже не в Буче. Убиты пенсионеры, молодые семьи, машины со сгоревшими скелетами. Я видел все своими глазами. Машины расстреливали. Входные отверстия – лобовое стекло. Мертвые водители улетали в кювет.

Россияне убежали из Киевской области. Но отсутствие взрывов – не конец войны. РФ еще покажет свою подлость, - телеведущий Комаров об увиденном в освобожденных городках Киевщины 05
Россияне убежали из Киевской области. Но отсутствие взрывов – не конец войны. РФ еще покажет свою подлость, - телеведущий Комаров об увиденном в освобожденных городках Киевщины 06
Россияне убежали из Киевской области. Но отсутствие взрывов – не конец войны. РФ еще покажет свою подлость, - телеведущий Комаров об увиденном в освобожденных городках Киевщины 07

"Россияне сбежали из Киевской области. Но отсутствие взрывов в Киеве и области, которые стали привычными – не конец войны. РФ покажет свою подлость. Впереди много работы, чтобы навсегда очистить нашу землю от нечисти. И победить", - подытожил он.

Топ комментарии

  • Варвара Грушецька
    А що ще можна було чекати від люсіарестованої, За гроші продався зеленим, потім як запахло смаженим їх покинув, а тут раптом став великим "експертом", "заспокійливим голосом", коли він оголошував відбій тривоги просто тошнило. Наволоч вона скрізь є наволоччю
  • Дмитрий Гайдарченко
    Неплохо их там *******.
  • Лаур
    Ток-шоу з "військовим експертом" арестовичем.
    Ефір наживо за 5 годин до вторгнення фашистської русні в Україну.

    Послухайте його "влучні прогнози" про нереальність наступу на Київ та Чернігів, про іронію щодо британських розвідданих і про те, що небо над Україною безпечне.
    https://twitter.com/i/status/1509548389666639882
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