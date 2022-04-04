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Рашисты вывели из Сумщины основную часть своей техники, но ВСУ успели захватить трофеи. ФОТО

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4 апреля российские войска вывели основную часть своей техники из Сумской области на территорию страны-агрессора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "UAразом" сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он отметил, что в области все еще находятся небольшие подразделения врагов, которых "вылавливают" ВСУ и территориальная оборона. И добавил, что украинские военные пополнили свои запасы техникой российских оккупантов:

"Получена и захвачена трофейная техника - медицинский автомобиль "Тигр", "Тайфун", танки, БМП и т.д.". По словам Живицкого, основная часть подразделений ВС РФ после ухода взорвала мост через реку Сейм, чем отрезала возможности для отступления арьергарда армии.

Также в своем телеграме он опубликовал соответствующие фото.

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  • Paul Foxen
    Прем'єр Данії про вбивства громадян у Бучі: Злочини Путіна несамовиті, жорстокі й ніколи не мають бути забуті

    Как и когда до этих сонных мух дойдет что не в путлере дело, а в 99.9% жителей мокшанской ********* = агресивный биомусор
  • Dust
    гівно цей Тайфун !

    жандармська машина - тільки очкариків в мацкве кошмарити
  • Джон Зойдберг cb913b8d
    Та ніхто їх без бою не випускав. Кого змогли, того й дістали. Як ви уявляєте можливість нав'язати реальний бій тим, хто драпає на усіх парах? Поки задніх били, передні тікали.
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