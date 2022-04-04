Обсудили поставки оружия и последующие санкции против России, - Кулеба провел переговоры с главой МИД Великобритании Трасс. ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Великобритании Лиз Трасс в Варшаве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"На нашей встрече в Варшаве мы с Лиз Трасс согласовывали дальнейшее санкционное давление на Россию и поставки оружия в Украину. После бойни в Буче Россию нужно остановить прямо сейчас. Больше никаких полумер. Санкции G7 и ЕС должны быть разрушительными. Украина должна получить все необходимое вооружение" , – написал Кулеба.

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