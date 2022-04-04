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Обсудили поставки оружия и последующие санкции против России, - Кулеба провел переговоры с главой МИД Великобритании Трасс. ФОТОрепортаж

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Великобритании Лиз Трасс в Варшаве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"На нашей встрече в Варшаве мы с Лиз Трасс согласовывали дальнейшее санкционное давление на Россию и поставки оружия в Украину. После бойни в Буче Россию нужно остановить прямо сейчас. Больше никаких полумер. Санкции G7 и ЕС должны быть разрушительными. Украина должна получить все необходимое вооружение" , – написал Кулеба.

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Обсудили поставки оружия и последующие санкции против России, - Кулеба провел переговоры с главой МИД Великобритании Трасс 01
Обсудили поставки оружия и последующие санкции против России, - Кулеба провел переговоры с главой МИД Великобритании Трасс 02
Обсудили поставки оружия и последующие санкции против России, - Кулеба провел переговоры с главой МИД Великобритании Трасс 03

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Топ комментарии

  • MAKAROV ddf66d11
    Улицы освобожденного вскоре Донецка будут называться улицами Героев Украины, ул. Джонсона, ул. Байдена. Я искренне верю что ордло вскоре прекратит свое существование и в Донецке будет украинская власть.
  • DmitrySviridon ad49c275
    Лиз Трас - лучшая!!!
  • DmitrySviridon ad49c275
    Эмбарго на Россию и исключить из ООН!
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