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Украинские флаги взвились над подразделениями пограничников в Черниговской области, - Дейнеко. ФОТОрепортаж

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В Черниговской области снова подняли флаги Украины над пограничными подразделениями.

Об этом в Facebook сообщил глава ГПСУ Сергей Дейнеко, передает Цензор.НЕТ.

"В Чернигове вместе с побратимами, секретарем СНБО Алексеем Даниловым и председателем Черниговской ВГА Вячеславом Чаусом подняли сине-желтое знамя над управлением пограничного отряда. Вражеские обстрелы серьезно повредили его инфраструктуру. Но это ничто перед нашим стремлением свободы и мира.

Флаги уже взвились в пограничных подразделениях "Днепровское", с которого началось вторжение на Черниговщине, "Добрянка" и "Гремяч", - говорится в сообщении.

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Украинские флаги взвились над подразделениями пограничников в Черниговской области, - Дейнеко 01

Украинские флаги взвились над подразделениями пограничников в Черниговской области, - Дейнеко 02
Украинские флаги взвились над подразделениями пограничников в Черниговской области, - Дейнеко 03
Украинские флаги взвились над подразделениями пограничников в Черниговской области, - Дейнеко 04

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Топ комментарии

  • Y.M. Z.
    Цікаво, чи буде заміновано ВСІ автошляхи, що ведуть з раші? І чи буде повністю розібрано залізничні колії, що ведуть в бік кордону, хоча б на 10 км?
  • MAKAROV ddf66d11
    Их не минировать надо а уничтожать полностью, все дороги на границе, копать рвы.
  • Виталий Смирнов cf047e2b
    Так буде і в Донецькій та Луганській областях з часом ! Ворог буде розгромлений !
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