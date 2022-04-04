Оккупанты авиаударами повредили церковь, стадион и жилые дома в Дергачах Харьковской области. ФОТОрепортаж

В городе Дергачи российские оккупанты нанесли авиаудары, вследствие чего повреждены церковь и стадион.

Об этом в Facebook сообщил глава Дергачевской территориальной громады Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

"За последние сутки вражеские бомбы снова интенсивно падали на Дергачи. Вследствие этого было серьезно повреждено здание Храма Рождества Пресвятой Богородицы, частично разрушены несколько жилых домов, одна из электроподстанций города, также пострадал стадион "Авангард", - говорится в сообщении.

Информация о жертвах или раненых не поступала.

Также большинство жителей города осталось без света.

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