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Россияне каждую ночь безрезультатно штурмуют Попасную и Рубежное и несут потери, - Гайдай. ФОТО

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Попасная и Рубежное – непоколебимые крепости. Россияне каждую ночь штурмуют города, но безрезультатно.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Впрочем, он добавляет, что доступ к этим городам затруднен из-за постоянных обстрелов.

"Враг осуществляет перегруппировку войск и сосредотачивает усилия на подготовке наступательной операции. Орки каждую ночь пытаются продвинуться в Рубежном и Попасной, но каждую ночь несут потери", - отметил глава региона.

По информации Гайдая, в пгт. Боровское (Северодонецка громада) враг продолжал артиллерийские обстрелы позиций подразделений Вооруженных сил Украины и гражданской инфраструктуры.

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Россияне каждую ночь безрезультатно штурмуют Попасную и Рубежное и несут потери, - Гайдай 01

Россияне каждую ночь безрезультатно штурмуют Попасную и Рубежное и несут потери, - Гайдай 02
Россияне каждую ночь безрезультатно штурмуют Попасную и Рубежное и несут потери, - Гайдай 03

"Ночной штурм сел Горской громады врагу тоже не удался", - пишет глава региона.

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Топ комментарии

  • Шимус
  • Шимус
  • Garry Grant
    А хіба мертві "ваньки"- це не результат для кацапів? Як вони кажуть в таких випадках- "отріцатєльноє рождєніє".)
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