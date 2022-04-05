В результате обстрелов вражескими войсками Николаевщины горело зернохранилище, дом и автомобили, есть раненые. ФОТО

В Николаевской области в результате обстрелов российскими войсками произошло четыре пожара – горело зернохранилище, дом и автомобили. Осколочные ранения получили гражданские лица.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области в Фейсбуке.

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"Подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области за текущие сутки ликвидировано 4 пожара, возникших в результате вражеских обстрелов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели в Николаеве потушили два возгорание легковых автомобилей Chevrolet Lacetti и Toyota Camry, ликвидировали горение зернохранилища в с.Константиновка площадью 1600 кв. м, пожар жилого дома в с. Галициново на площади 80 кв.м.

Также пожарно-спасательное отделение 4-й ГПСЧ и очередная смена оперативно-координационного центра привлекались для оказания помощи в обследовании территории и зданий в результате ракетно-артиллерийского обстрела.

Осколочные ранения получили гражданские. Для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения привлекалось аварийно-спасательное и медицинское отделение АСЧ АСО СН.

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Пиротехниками ГСЧС в течение суток изъято 34 взрывоопасных предмета.



