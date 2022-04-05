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В ГСЧС показали фото с Черниговщины: несчастная земля... Снаряды в каждом погребе. Бедные "демилитаризованные" собаки и коровы. ФОТОрепортаж

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Оккупанты, убегая с Черниговщины, бросили тела своих соотечественников. В каждом дворе и погребе – российские снаряды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Черниговщина, несчастная наша земля... Снаряды в каждом погребе, в каждом углу... Бедные "демилитаризованные" домашние собаки и коровы, которые никому не угрожали. В отличие от нас, людей, животнык не чувствуют ненависти к этим существам, что пришли на нашу Украину только с одной целью. И даже они, эти коровки и собачки, были уничтожены", - говорится в сообщении.

"Вот вся армия россии - убивает женщин, детей, животных. Цинично и подло бьет в спину, а затем убегает с награбленным, оставляя гнить даже своих убитых соотечественников", - добавляют в ГСЧС.

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В ГСЧС показали фото с Черниговщины: несчастная земля... Снаряды в каждом погребе. Бедные демилитаризованные собаки и коровы 01

В ГСЧС показали фото с Черниговщины: несчастная земля... Снаряды в каждом погребе. Бедные демилитаризованные собаки и коровы 02
В ГСЧС показали фото с Черниговщины: несчастная земля... Снаряды в каждом погребе. Бедные демилитаризованные собаки и коровы 03
В ГСЧС показали фото с Черниговщины: несчастная земля... Снаряды в каждом погребе. Бедные демилитаризованные собаки и коровы 04
В ГСЧС показали фото с Черниговщины: несчастная земля... Снаряды в каждом погребе. Бедные демилитаризованные собаки и коровы 05

Топ комментарии

  • phantom4
    @обані кацапські потвори.
  • Александр Товба
    З кожним днем я переконуюсь , що це не люди , не тварини - це найбридкіші істоти , послані нечистою силою на Землю .
  • Андрей Новодар 19ea7cea
    ********.
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