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В порту Мариуполя тонет обстрелянное оккупантами гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, ранен член экипажа, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

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В порту Мариуполя тонет обстрелянное российскими оккупантами гражданское судно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, ночью, во время очередного обстрела с моря Мариуполя, враг попал в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, которое находилось у одного из причалов.

Попадание вызвало пожар в машинном отделении, один член экипажа ранен. Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал "SOS" и сообщение: "Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик - разгромлен. Пожар в машинном. Есть раненые".

Из-за полученной пробоины судно начало тонуть, в то же время пожар охватывал все большую площадь.

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В порту Мариуполя тонет обстрелянное оккупантами гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, ранен член экипажа, - Госпогранслужба 01

Морские пограничники оперативно оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место.

На судне идет пожар, судно постепенно идет под воду, проведение спасательной операции под постоянными обстрелами невозможно.

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Топ комментарии

  • Roman I 19915c5b
    Коли вже буде заборона на швартування кацапських корит у портах цивілізованого світу !?
  • Hanka Panyanka
    да, они есть в осажденном Мариуполе, а так же морпехи, Азов и еще кое-кто...
  • Валентина Саюн
    Завтра.
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