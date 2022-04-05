6-летний мальчик на могиле мамы, похороненной во дворе дома. ФОТО ДНЯ

В сети продолжают публиковать фото последствий преступлений российских оккупантов в Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото обнародовала журналистка Татьяна Даниленко.

"Киевская обл. 6-летний мальчик на могиле мамы, похороненной во дворе дома. Каждое из таких фото могло бы остановить войну. Если бы Россию можно было остановить другим способом, кроме военного поражения и экономического краха", - написала она.

Автор фото: AP Photo / Rodrigo Abd

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