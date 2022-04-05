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6-летний мальчик на могиле мамы, похороненной во дворе дома. ФОТО ДНЯ

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В сети продолжают публиковать фото последствий преступлений российских оккупантов в Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото обнародовала журналистка Татьяна Даниленко.

"Киевская обл. 6-летний мальчик на могиле мамы, похороненной во дворе дома. Каждое из таких фото могло бы остановить войну. Если бы Россию можно было остановить другим способом, кроме военного поражения и экономического краха", - написала она.

6-летний мальчик на могиле мамы, похороненной во дворе дома 01

Автор фото: AP Photo / Rodrigo Abd

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Переговорна група арахамії-чалого-подоляка вважає, що вбивці мами цієї дитини можуть бути гарантом безпеки для тих, кого вони поки що не вбили.
  • Ksenia VB
    А потім оцей хлопчик муситиме воювати за Україну знову.
  • Ksenia VB
    Зайва толерантність до ворога призводить до смертей близьких людей.
    Це правда, яку має пам'ятати кожний.
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