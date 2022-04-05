Число жертв среди мирного населения Бучи значительно больше: начали находить людей, которых пытали во дворах и домах. ФОТО 18+

В Буче начали находить трупы убитых и россиянами украинцев, которых пытали во дворах и домах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил экснардеп Егор Фирсов.

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"Плохие новости из Бучи. На самом деле количество жертв среди мирного населения значительно больше.

Сегодня мы нашли тела убитых граждан в домах и во дворах. Если тела на улице были заметны сразу, других убитых нужно разыскивать, и сколько их пока неизвестно.

Это очень тяжело для психики. Идешь по улице - лает собака, ветер двигает калитку, дверь в доме открыта.

Ты думаешь, что сейчас выйдут люди, ты поздороваешься с ними, спросишь "как вы здесь?". Заходишь во двор… и видишь тела убитых. Понимаешь, что, скорее всего, я первый кто их нашел", - написал он.

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