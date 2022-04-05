Украинская противовоздушная оборона уничтожила крылатую ракету "Калибр" над Барвенковым в Харьковской области, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Противовоздушная оборона ВСУ с каждым днем усиливается и совершенствуется.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня ночью банкой с помидорами… прошу прощения, украинская противовоздушная оборона уничтожила крылатую ракету "Калибр" над Барвенковым. Противовоздушная оборона нашей армии с каждым днем усиливается и совершенствуется, и наносит все большие потери российским извергам, все более надежно прикрывает наши войска. Минобороны РФ и сам Путин неоднократно врали, будто украинская ПВО уничтожена, но что-то Путин боится прилететь на истребителе в Украину, хотя он сильно пиарился, когда прилетел в свое время в оккупированную Чечню", - рассказал журналист.

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