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Бойцы "Азова" оказали помощь экипажу иностранного судна, которое обстреляли оккупанты в мариупольском порту. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Бойцы "Азова" оказали помощь экипажу судна под флагом Доминиканской республики, которое обстреляли оккупанты в мариупольском порту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут бойцы полка "Азов" на своей странице в соцсети.

"Вражеским огнем российских войск с моря обстреляно гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, находившееся у одного из причалов. Один из членов экипажа был ранен, помощь экипажу и пострадавшему оказали бойцы полка "Азов". В результате обстрела судно вспыхнуло и тонет, в то время, как враг продолжает обстрел, делая невозможным тушение пожара. Кроме этого в заблокированном мариупольском порту также находятся два судна из Мальты и судно из Ямайки и Либерии. На одном из судов есть граждане Турции. Ждем реакцию мира на обстрелы орками судов под флагами других государств" , – говорится в сообщении "азовцев".

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Бойцы Азова оказали помощь экипажу иностранного судна, которое обстреляли оккупанты в мариупольском порту 01

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Бойцы Азова оказали помощь экипажу иностранного судна, которое обстреляли оккупанты в мариупольском порту 02

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Топ комментарии

  • Vladimir Vdovichenko
    Потому что Азов это не только великие воины, но и Люди
  • Ksenia VB
    Andrey Gutnik
    @gutnik_andrey
    ·
    19 год
    я родился в Мариуполе и это мой родной город💔
    ему около 300х лет, в нем были немцы,но ни один дом не был разрушен, ни один гражданский не был убит за всю немецкую оккупацию и так же они ушли никого и ничего не тронув…***** русские сравняли этот город с землей суки
  • Игорь Майстренко
    откуда мы вообще знаем, что немцы уничтожали мирное население?

    кроме как из советских учебников...
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